Прибыль ExxonMobil и Chevron упала из-за низких цен на нефть

Крупнейшие нефтегазодобывающие американские компании ExxonMobil и Chevron опубликовали результаты второго квартала. У обеих прибыль сократилась на фоне низких цен на нефть, однако у каждой из компаний результат оказался все же выше прогнозов аналитиков.

У ExxonMobil прибыль по итогам квартала составила $7,08 млрд, или $1,64 на одну акцию, и это самый низкий показатель для компании за последние четыре года. Годом ранее за аналогичный период у ExxonMobil была прибыль $9,24 млрд, или $2,14 на одну акцию. Компания компенсировала низкие цены на нефть тем, что нарастила объемы добычи, и по этому показателю она установила рекорд за более чем 25 лет, прошедших с момента слияния Exxon и Mobil.

Чистая прибыль Chevron во втором квартале снизилась на 44% в годовом выражении и составила $2,49 млрд, или $1,45 на акцию. На результатах сказались как цены на нефть, так и списание $215 млн в связи с завершением сделки по покупке сланцевого нефтедобытчика Hess за $53 млрд. Если исключить это списание и другие связанные со сделкой вычеты, прибыль на одну акцию составит $1,77. Это больше, чем прогнозировали аналитики, опрошенные LSEG.

Chevron также поставила на увеличение добычи для компенсации низких цен на нефть и во втором квартале добывала рекордные 3,4 млн баррелей в сутки, что на 3% больше, чем годом ранее. На электронных торгах до открытия основной сессии акции ExxonMobil растут на 0,15%, акции Chevron теряют 0,15%.

Алена Миклашевская