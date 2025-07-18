Chevron закрыла сделку с Hess на $53 млрд

Американская нефтедобывающая компания Chevron объявила о закрытии сделки по покупке сланцевого нефтедобытчика Hess за $53 млрд. Это стало возможным после того, как Международная торговая палата в Париже отклонила претензии ExxonMobil, пытавшейся заблокировать сделку. Акции Chevron на фоне этой новости растут в цене на 3% на внебиржевых торгах.

Chevron объявила о покупке Hess еще в октябре 2023 года. Однако у Hess есть доля в месторождении у берегов Гайаны, которое компания разрабатывает совместно с ExxonMobil и китайской Cnooc. При этом основным оператором месторождения является ExxonMobil, а у Hess всего 30% в этом проекте. И у ExxonMobil, и у Cnooc было приоритетное право на выкуп нефтяного месторождения.

ExxonMobil в марте 2024 года подала иск в арбитраж, чтобы заблокировать сделку. Chevron утверждала, что право преимущественной покупки в рамках проекта в Гайане не распространяется на корпоративное поглощение Hess. В итоге Международная торговая палата встала на сторону Chevron.

Гайанское месторождение Stabroek — важный актив, за который боролись две компании. В 2024 году там добывалось более 600 тыс. баррелей нефти в сутки.

В ExxonMobil заявили, что не удовлетворены решением арбитража, но согласны с ним и продолжат работу в регионе. Компания остается ключевым игроком в Гайане и сохраняет контроль над большей частью месторождения.

Кирилл Сарханянц