Доля автокредитов с первоначальным взносом более 50% выросла в Петербурге до 40%

По итогам первой половины 2025 года доля автокредитов с взносом более 50% в Петербурге выросла с 23% до 40%. Средняя ставка на новые автомобили в июле этого года составила 8,4%, что на 5,2 п.п. ниже, чем в июле 2024-го. Такими данными по итогам собственного исследования с «Ъ-СПб» поделились аналитики компании «еКредит» (входит в «Авто.ру»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Эксперты рынка уточняют, что за первые шесть месяцев 2025 года процент одобрения заявок на автокредиты в Петербурге вырос до 64%, тогда как за аналогичный период прошлого года он составлял 61%. Средний размер автокредита уменьшился на 17%, снизившись с 2,01 млн до 1,66 млн рублей. Средняя цена автомобиля, купленного в кредит, также сократилась на 6%, опустившись с 2,58 млн до 2,42 млн рублей.

В июле текущего года средняя ставка по автокредитам в городе на Неве снизилась до 15,8% — против 16,7% годом ранее. По новым автомобилям этот показатель составил 8,4%, что на 5,2 п.п. ниже, чем в июле 2024 года (13,6%), ставка по подержанным машинам — 26,7%, это на 4,8 п.п. выше июля прошлого года (21,9%).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что за год количество выданных автокредитов в Петербурге увеличилось на 24,6%.

Андрей Цедрик