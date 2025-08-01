Проректора по экономике КрасГМУ арестовали по делу о хищении

Центральный районный суд Красноярска арестовал проректора по экономике и финансам медицинского университета Красноярска (КрасГМУ) Михаила Кулешко. Он пробудет в СИЗО до 30 сентября. Фигуранта обвинили в мошенничестве, сообщило управление СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Следствие считает, что обвиняемый похищал премии преподавателей. Для этого он в 2022 году сговорился с проректором по учебной, воспитательной работе и молодежной политике Ириной Соловьевой. С 2022 по 2024 годы она готовила приказы о начислении премий подчиненным, а господин Кулешко утверждал выплаты.

Затем сотрудников КрасГМУ убеждали отдать премии якобы для нужд учебного заведения. На деле же мошенники присваивали деньги себе. Госпожу Соловьеву отправили под стражу в апреле этого года.

КрасГМУ считается одним из крупнейших медицинских университетов Сибири и Дальнего Востока. В рейтинге «Три миссии университета» агентства RAEX он занял 98 место в этом году. В топе медицинских вузов России учреждение получило 20 место.

Никита Черненко