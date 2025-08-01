Бывшая первая ракетка упустил канадский шанс

Самый титулованный действующий российский теннисист, бывшая первая ракетка мира Даниил Медведев, потерпел очередную неудачу в нынешнем сезоне. В третьем круге National Bank Open Presented by Rogers, турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории Masters 1000 с призовым фондом $9,2 млн, он в трех партиях уступил прошлогоднему чемпиону этого состязания — австралийцу Алексею Попырину. Тем временем первая ракетка России среди женщин Мирра Андреева выбыла на той же стадии турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 с призовым фондом $5,2 млн в Монреале, проиграв в двух сетах американке Маккартни Кесслер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Медведев во время матча третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Торонто

Фото: Dan Hamilton-Imagn Images / Reuters Даниил Медведев во время матча третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Торонто

Фото: Dan Hamilton-Imagn Images / Reuters

Для Даниила Медведева канадский «мастерс» стал очередным шансом добиться наконец прорыва в нынешнем сезоне и поправить свое положение в рейтинге, где он после поражения в первом же круге Wimbledon c девятого места опустился в середину второго десятка. Однако вернуть победные ощущения самому титулованному действующему российскому теннисисту снова не удалось. Неожиданно проиграв неделю назад французу Корантену Муте в четвертьфинале первого турнира американской серии АТР, состязания категории 500 в Вашингтоне, он и в Торонто потерпел неудачу, сумев выиграть там лишь один матч — у малоизвестного чеха Далибора Сврчины, попавшего в основную сетку в качестве lucky loser, то есть не прошедшего квалификацию и попавшего в основную сетку в последний момент.

Вторым соперником Медведева, побеждавшего в Торонто в 2021 году, за несколько недель до своего триумфа на Открытом чемпионате США, стал Алексей Попырин. В прошлом сезоне в финале канадского «мастерса», который по четным годам проводится в Монреале, этот австралийский теннисист сенсационно обыграл Андрея Рублева, а сейчас уже в третьем круге справился с Медведевым.

Удачно проведя концовку первого сета, россиянин вроде бы должен был получить психологическое преимущество, но вместо этого последовала потеря подачи в первом же гейме второй партии.

Аналогичным оказался и сценарий третьего сета. В итоге австралиец победил — 5:7, 6:4, 6:4 за два с половиной часа.

Результат Медведева вызывает сожаление еще и потому, что состав участников «мастерса» в Торонто в этом году оказался сравнительно слабым. В отсутствие итальянца Янника Синнера, испанца Карлоса Алькараса и пяти других теннисистов из топ-10, не приехавших в Канаду по разным причинам, россиянин имел неплохие шансы если не претендовать на титул, то по крайней мере пройти по сетке достаточно далеко, но вместо этого уступил сопернику, над которым в пяти предыдущих встречах одержал четыре победы.

Поскольку в прошлом году в Монреале Медведев сыграл еще более неудачно, завершив борьбу после первого же матча, в рейтинге АТР ему по большому счету ничего не угрожает: возможная потеря одной-двух позиций непринципиальна. Однако по очкам, набранным с начала года, он после National Bank Open Presented by Rogers может оказаться за пределами топ-20.

То есть на сегодняшний день речи о попадании российской экс первой ракетки мира в восьмерку участников итогового турнира АТР в Турине речи не идет.

Таким же фиаско обернулось и выступление в Монреале на состязании WTA категории 1000 первой ракетки России среди женщин Мирры Андреевой. Пропустив стартовый матч против канадки Бьянки Андрееску, не сумевшей выйти на корт из-за травмы голеностопа, она не справилась с американкой Маккартни Кесслер, которая в этом сезоне добилась заметного прогресса, выиграв два титула на небольших турнирах категории 250 в австралийском Хобарте и британском Ноттингеме. На тай-брейке первой партии нынешняя 32-я ракетка мира допустила двойную ошибку при счете 4:4, но Андреева не воспользовалась этим подарком, проиграв три очка подряд.

Более того, в шестом гейме второго сета россиянка подвернула левую лодыжку, которую ей перебинтовал врач, и Кесслер, которая в общей сложности теряла свою подачу шесть раз, все же добилась победы — 7:6 (7:5), 6:4. Впрочем, на место Андреевой в топ-5 рейтинга WTA это поражение, скорее всего, не повлияет, и если травма окажется не слишком серьезной, то примерно через неделю она, как и Медведев, примет участие во втором августовском «тысячнике» — в Цинциннати.

Евгений Федяков