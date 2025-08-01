Крым выделит 600 млн рублей на водоснабжение Бахчисарайского района

Республика Крым выделит по 200 млн руб. ежегодно в течение трех лет для обеспечения водоснабжения Бахчисарайского района. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Решение принято на фоне сложной водной ситуации в республике. Как сообщал заместитель председателя Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Ахмед Османов, общий объем воды в водохранилищах Крыма сократился в июле из-за засухи и аномальной жары. Притока воды нет из-за отсутствия осадков, каналы не функционируют.

«Для обеспечения водоснабжения Бахчисарайского района будет выделяться по 200 млн рублей в год в течение трех лет, что позволит в полном объеме снабжать район водой. Также планируются мероприятия по улучшению качества воды, прежде всего в Северном Крыму»,— написал господин Аксенов.

Глава региона уточнил, что власти разрабатывают сводную карту водоснабжения по всем муниципальным образованиям совместно с профильными ведомствами. Приоритет отдан Симферопольскому и Бахчисарайскому районам, где план составляется по каждому населенному пункту.

По словам Сергея Аксенова, власти уже приняли практически все возможные меры по использованию источников водоснабжения. Руководитель республики также сообщил о формировании плана газификации населенных пунктов, начиная с районов с наиболее низким уровнем газоснабжения.

Согласно данным Крымского управления по гидрометеорологии, к концу июня недобор осадков привел к постепенному снижению водности в бассейнах всех рек. Общий объем воды в водохранилищах естественного стока составил 102,85 млн куб. м — на 54,97 млн куб. м меньше, чем в июне 2024 года.

Анна Гречко