Командира взвода и двух солдат ВСУ осудили за теракты в Курской области

Военнослужащих ВСУ командира взвода Виталия Костенко и стрелка Петра Полинкевича из 25-го отдельного штурмового батальона, а также солдата Николая Злепко из 225-го отдельного штурмового батальона признали виновными в совершении теракта в Курской области (пп. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Об этом сообщили в СКР.

Костенко и Полинкевича суд приговорил к 17 и 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима соответственно. Злепко назначили наказание в виде 16 лет лишения свободы, первые четыре из которых он проведет в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима.

Суд установил, что 7 декабря прошлого года Николай Злепко, вооруженный автоматом АК-74 и гранатами, вместе с сослуживцами пересек границу и вторгся в Курскую область на боевой машине. В лесопосадке села Дарьино Суджанского района военнослужащий собирал информацию о местном населении и российских бойцах. Злепко запрещал мирным жителям эвакуироваться, а также блокировал продвижение ВС РФ в направлении оккупированных территорий региона.

Также в суде было установлено, что 25 декабря прошлого года Полинкевич, вооруженный автоматом АК-74 и боеприпасами к нему, вместе с Костенко и другими сослуживцами занял позиции вблизи села Черкасская Конопелька Махновского сельсовета Курской области. Военнослужащие блокировали эвакуацию мирных жителей и мешали работе органов государственной власти и местного самоуправления.

15 декабря российские военнослужащие задержали и затем передали следствию Злепко, 29 декабря — Полинкевича и Костенко.

В начале июля командиру ВСУ назначили наказание в виде 16 лет лишения свободы за теракт в Курской области.

Кабира Гасанова