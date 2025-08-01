На 96% сократились отгрузки сахарной свеклы в Белгородской области

Отгрузки сахарной свеклы в Белгородской области с января по июнь сократились на 96% год к году, и это самое сильное снижение показателя среди регионов России. В лидерах антирейтинга и другие области Черноземья: в Липецкой области отгрузки упали на 88,3%, в Тамбовской — на 83,7%, в Курской — на 81,6%. В целом по России сокращение составило 51,3%, или 1,9 млн т. Такие данные опубликовал Росстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Причина падения отгрузок связана с низким урожаем 2024 года. Согласно отчетности компании «Русагро» — второго производителя сладкого корня в стране — валовый сбор сахарной свеклы составил 41,9 млн т: на 21% меньше, чем в 2023-м. Урожайность снизилась на 24%: до 38,4 т с 1 га.

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ».