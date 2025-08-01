В Геленджике в больницу поступил новый 64-срезовый томограф

В городскую больницу Геленджика в рамках нацпроекта «Здравоохранение» поступил современный компьютерный томограф экспертного класса. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Геленджика Алексей Богодистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Алексея Богодистова Фото: Telegram-канал Алексея Богодистова

Новый аппарат, начавший работу 20 июня, значительно превосходит предыдущий 16-срезовый томограф по возможностям диагностики. За полтора месяца врачи уже провели около 1 тыс. исследований. С сентября, с введением функции контрастирования, диагностические возможности аппарата расширятся еще больше. Производительность томографа позволяет проводить более 100 исследований в сутки.

Кроме того, в больнице подготовлено помещение для нового рентген-аппарата, который поступит до конца 2025 года. Это решит проблему расположения рентген-кабинета на пятом этаже, создававшую неудобства для пациентов и медицинского персонала.