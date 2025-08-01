Девять вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Архангельской области

На перегоне между станциями Поньга и Шастинский в Онежском округе Архангельской области сошли с рельсов девять вагонов грузового поезда. По информации Северо-Западной транспортной прокуратуры, пострадавших в результате инцидента нет. На место происшествия направлены восстановительные поезда для ликвидации последствий, причины схода вагонов уточняются.

Транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Специально созданная комиссия во главе с начальником Северной железной дороги Рашидом Сайбаталовым работает на месте происшествия.

Из-за инцидента временно приостановлено движение по данному участку. В связи с этим отменены три пригородных поезда: № 6515 Малошуйка—Обозерская, № 6518 Обозерская—Малошуйка и № 6533/6534 Онега—Малошуйка. Кроме того, пассажирский поезд № 183 Мурманск—Севастополь остановлен на станции Беломорск. В Северной железной дороге принесли извинения пассажирам за неудобства и обещают принять все меры для скорейшего восстановления движения.