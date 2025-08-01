В Челябинской области приостановили работу на шахте ЮГК

Судебные приставы приостановили на 90 суток выработку на шахте «Южуралзолота» в Челябинской области. Это связано с нарушениями промышленной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП по региону.

Речь идет об участке «Центр» шахты «Центральная». Установлено, что на нем нарушены нормы обеспечения воздухом и система обнаружения местонахождения человека. Претензии также связаны с несоблюдением плана развития горных работ. Компания привлечена к административной ответственности.

Суд учел, что для устранения этих нарушений требуется много времени и средств. В случае продолжении работ сотрудники подвергались бы опасности. В присутствии специалистов Ростехнадзора вход на объект был опечатан.

В июле челябинский суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства акций ЮГК и 100% уставного капитала «Управляющая компания “ЮГК”». Решение связано с тем, что бывший владелец ЮГК Константин Струков незаконно получил контроль над золотодобывающим предприятием. 14 июля его отстранили от должности.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Депутатская крыша поехала в суд».