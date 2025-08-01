Reuters: страны ОПЕК+ могут нарастить добычу еще на 548 тыс. баррелей в сентябре

ОПЕК+, скорее всего, одобрит очередное повышение добычи нефти, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Страны все еще обсуждают объем увеличения нефтедобычи.

Несколько собеседников агентства сообщили, что восемь членов ОПЕК+ начнут добывать больше на 548 тыс. баррелей в сутки. Другой источник утверждает, что повышение может быть и меньшим.

ОПЕК и власти Саудовской Аравии не ответили на запросы агентства. Следующая встреча стран организации планируется 3 августа. Восемь стран (Россия, Саудовская Аравия, Кувейт, Ирак, ОАЭ, Казахстан, Алжир и Оман) в августе решили повысить нефтедобычу также на 548 тыс. баррелей. Решение о росте добычи тогда приняли «ввиду устойчивых экономических перспектив» и в условиях низких запасов нефти.

Подробнее — в материале «Ъ» «Нефть получила прибавку».