Чистая прибыль «Т Плюс» по РСБУ сократилась за полугодие на 43%

Чистая прибыль по РСБУ энергокомпании «Т Плюс» за полугодие составила 7,57 млрд руб. — на 43% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Это следует из отчетности компании.

Выручка за 6 месяцев составила 168 млрд руб., на 1,3% больше, чем за первую половину прошлого года.

Себестоимость продаж составила 150,18 млрд руб. (+1,1%), прибыль от продаж — 17,83 млрд руб. (+2,7%).

«Т Плюс» — крупнейшая частная энергокомпания в России. Она контролирует работающие на Урале и в Поволжье активы общей мощностью около 14,6 ГВт (шестое место в стране). На базе компании были объединены активы «Реновы» Виктора Вексельберга, сейчас ему принадлежит 39,59% уставного капитала «Т Плюс».