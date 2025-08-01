Сочи возглавил рейтинг направлений для одиночных путешествий

Сочи занял первое место в рейтинге популярных российских направлений для одиночных путешествий в августе 2025 года. По данным сервиса Твил.ру, из общего количества августовских бронирований на долю курорта пришлось 17%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В Сочи путешественники-одиночки бронировали номера в среднем на восемь ночей. Средняя стоимость ночи размещения составила 3,6 тыс. руб.

Второе место в рейтинге занял Санкт-Петербург. Город собрал 7% бронирований. В культурной столице путешественники-одиночки бронировали номера в среднем на четыре ночи. Средняя стоимость номера — 4,1 тыс. руб. за ночь.

Третье место в рейтинге заняла Москва. Столица собрала 5% одиночных бронирований. Путешественники бронировали номера в среднем на четыре ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составила 2,5 тыс. руб.

Также в рейтинг вошли еще два города Краснодарского края. Девятое место занял Геленджик, десятое — Анапа. Средняя продолжительность поездки в обоих городах составила восемь ночей. Средняя стоимость ночи в Геленджике — 4 тыс. руб., в Анапе — 2,4 тыс. руб.

Дмитрий Холодный