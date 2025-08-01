Евгения Чикунова стала серебряным призером ЧМ на дистанции 200 м брассом

Российская пловчиха Евгения Чикунова завершила финальный заплыв на дистанции 200 м брассом второй и взяла серебро чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре. Выиграла американка Кейт Дагласс, которая прошлым летом в отсутствие Чикуновой взяла золото парижской Олимпиады в этой дисциплине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Marko Djurica / Reuters Фото: Marko Djurica / Reuters

Победительница преодолела дистанцию за 2 минуты 18,50 секунды. Большую часть заплыва она опережала график мирового рекорда, но в итоге не смогла превзойти лучший в истории результат 2:17,55, установленный Евгенией Чикуновой на чемпионате России в 2023 году. Тем не менее, Кейт Дагласс обновила рекорд чемпионатов мира. На сингапурском мировом первенстве Чикунова финишировала с отставанием 1,46 секунды. Третьей стала стала южноафриканская пловчиха Кейлин Корбет (+5,02).

Эта медаль стала для россиян 13-й на чемпионате мира. На счету отечественных спортсменов 4 золотые награды, 6 серебряных и 3 бронзовые.

В других финалах медалей у российских пловцов не было. Дарья Клепикова опять обновила рекорд России, но этого хватило лишь для пятого места в заплыве на 100 м вольным стилем. Кирилл Пригода стал четвертым в дисциплине 200 м брассом. В финалы, которые пройдут 2 августа, вышли Андрей Минаков (100 м баттерфляем), Егор Корнев (50 м вольным стилем) и Арина Суркова (50 м баттерфляем).

Арнольд Кабанов