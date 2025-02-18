Безымянный мост остановил движение

Начался капитальный ремонт безымянного моста возле совхоза «Детскосельский» в Шушарах, сообщила вчера пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). Ремонт стоимостью 52,6 млн рублей по поручению губернатора Беглова власти намерены выполнить «в кратчайшие сроки». Из-за аварийного состояния моста год назад была закрыта дорога ведущая через поселок Детскосельский в Пушкин и Павловск. Планируемое освоение территории совхоза под кампус СПбГУ и строительство нового жилья в этой части Шушар еще больше усугубит дорожную ситуацию, опасаются местные жители.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Поселок Детскосельский расположен в Пушкинском районе города, между Московским шоссе и переездом на железнодорожной станции Царское Село. Напротив поселка совхоза «Детскосельский» расположен большой жилой микрорайон Славянка. По разным данным, численность обоих жилых массивов составляет от 60 до 75 тыс. человек. По упомянутому безымянному мосту в поселке проходит дорога, являющаяся продолжением Центральной улицы Детскосельского и выходящая на Московское шоссе в районе поселка Тярлево. Это одна из двух дорог, соединяющая Детскосельский, Славянку и частные жилые дома у железнодорожной станции с Пушкином и Павловском, которую закрыли весной прошлого года. По рассказам местных жителей, из-за этого привычная пробка на переполненном Колпинском шоссе в сторону Пушкина и Павловска стала по утрам в будние дни практически глухой.

В январе этого года «Ъ-СПб» направил запрос в КРТИ и СПбГУП «Мостотрест» о причинах закрытия одной из двух действующих дорог из Славянки в Пушкин. В «Мостотресте» объяснили, что мост, через который проходит дорога, в прошлом году пришлось полностью закрыть для движения пешеходов и всех видов транспорта из-за угрозы его обрушения. Долгое время переправа через безымянный ручей в Детскосельском была бесхозной, кроме того, конструкция моста была не рассчитана на повышенные нагрузки, а тяжелая и грузовая техника зачастую игнорировала знак ограничения веса. «В итоге бетонные блоки опор моста сильно сместились и плита проезжей части лишилась надежной опоры, сделав мост опасным для движения. Мост не отвечал требованиям действующих сводов правил и был не способен обеспечить безопасный пропуск транспорта и пешеходов»,— говорится в сообщении «Мостотреста», выступающего заказчиком работ.

После капитального ремонта вид и конструкция моста изменятся. Обновленная переправа, вместо морально устаревшего балочного двухпролетного моста, будет иметь вид П-образной рамы и фундамент из монолитного железобетона на свайном основании, заявляют в «Мостотресте». Длина пролетного строения отремонтированного моста составит 7,5 м. Переправа станет немного шире: 12 м с учетом тротуара и двух полос дорожного движения по три метра. Для удобства и безопасности пешеходов на обновленном мосту будет устроен тротуар шириной 2,25 м с перильным ограждением из композитных материалов. На проезжей части моста будут устроены гидроизоляция и несколько слоев асфальтобетона.

Между тем контракт на выполнение капремонта сооружения был объявлен городом только в декабре 2024 года. Согласно сведениям на портале госзакупок, власти оценили стоимость работ в 53,46 млн рублей. 17 января контракт был заключен с ООО «СТК», предложившим за работы 52,6 млн рублей. Сроком выполнения контракта обозначено 17 декабря 2025 года, но в «Мостотресте» заверяют, что по поручению губернатора Петербурга Александра Беглова строители стремятся выполнить работы «как можно раньше».

Дорожную ситуацию в локации обостряет освоение территории совхоза «Детскосельский» в связи с развитием кампуса СПбГУ, местом строительства которого выбраны территории совхоза. Уже сейчас в рамках данного проекта напротив микрорайона Славянка девелопер Setl Group строит ЖК Univer City, первые корпуса которого уже сданы и заселяются.

В пресс-службе компании-застройщика на вопрос о том, как будет решаться вопрос с транспортным сообщением будущего ЖК, с учетом того, что действующие транспортные магистрали в локации уже перегружены, сослались на реализуемый городом проект трамвайной линии Купчино — Славянка. «Согласно планам реализации проекта трамвайной линии Купчино — Шушары — микрорайон Славянка, ее строительство планируется завершить в 2026 году. Проект будут обслуживать 22 современных трамвая. По расчетам проектировщиков, время в дороге от Славянки до станции метро "Купчино" составит 30–40 минут. По завершении строительства трамвайной сети жители Univer City будут обеспечены общественным транспортом в полном объеме»,— сказали в пресс-службе девелопера.

Как уже сообщал «Ъ-СПб», строительство трамвайной линии по маршруту станция метро «Купчино» — поселок Шушары — Славянка реализуется в рамках государственно-частного партнерства, концессионером выступает «Балтнедвижсервис» (принадлежит группе «АБЗ-1» и Газпромбанку). Изначально первый этап линии от станции метро «Купчино» до поселка Шушары, включая трамвайное депо, планировалось запустить в конце 2024 года, а второй — до микрорайона Славянка — через год после завершения первого. Сейчас сроки сдвинулись на 2025–2026 годы (см. «Ъ-СПб» от 03.01.2025).

Другой масштабный проект города, призванный улучшить дорожную обстановку в Пушкинском районе,— Южная широтная магистраль (ЮШМ), завершить его город намерен в 2027 году. Один из участков магистрали выйдет на шоссе Подбельского и Автомобильную улицу, примыкающие к микрорайону Славянка. Но жители микрорайона сомневаются, что данный участок трассы поможет им быстрее добираться до центра Пушкина, где сосредоточены социальные объекты, которыми активно пользуются жители поселка Детскосельский и Славянки.

Александра Тен