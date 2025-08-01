МВД предупредило о новой мошеннической схеме с вирусом Mamont

Мошенники в Telegram-каналах стали скрывать вирусную программу Mamont для похищения денег с банковских карт под видом списков пропавших в зоне СВО. О новой схеме предупредили в пресс-службе управления по борьбе с киберпреступностью МВД.

По данным министерства, злоумышленники создают фейковые каналы. Те визуально очень похожи на официальные группы, в которых публикуют информацию о пропавших военнослужащих. Далее в этих группах начинают выкладывать вредоносные APK-файлы, куда внедрен банковский троян Mamont для операционной системы Android.

Вирус Mamont позволяет мошенникам получить полный контроль над устройством жертвы, в том числе файлами, историей звонков, контактами, банковским приложениям и мессенджерам. В МВД пользователям рекомендуют отключить автозагрузку файлов в Telegram и проверять формат получаемых документов перед открытием.