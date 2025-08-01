Путин: демократия и борьба с коррупцией не могут прийти в страну извне

Президент России Владимир Путин заявил, что страна должна быть готова к борьбе с коррупцией. По его мнению, этот процесс нельзя насадить извне, как и демократию.

Владимир Путин считает, что общество само должно хотеть и быть в состоянии противостоять коррупции. И если у граждан есть влияние на антикоррупционные процессы, то это уже часть демократии, считает президент. «Но демократию нельзя привнести извне, так же, как нельзя извне бороться с такими явлениями, как коррупция», — подчеркнул он, общаясь с журналистами в Валааме (цитата по ТАСС).

Накануне Верховная рада Украины приняла закон, восстанавливающий независимость Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Попытка демонтажа этих структур привела к протесту Еврокомиссии и МВФ, которые открыто заговорили о возможном ужесточении условий финансирования Киева, если ведомствам не вернут полномочия.