В Свердловской области уничтожат полтонны зараженных узбекских перцев

В Свердловскую области 31 июля привезли 18,9 тонн разных овощей из Узбекистана. В 500 кг перцев нашли вирус, сообщили в уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Овощи прошли через карантинные мероприятия, в перцах обнаружили вирус коричневой морщинистости плодов томата. Их уничтожат, чтобы не распространять вирус.

Ранее в Свердловской области уничтожили 18 тонн томатов из Казахстана. В них тоже нашли вирус коричневой морщинистости плодов томата.

Анна Капустина