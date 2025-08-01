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В Свердловской области уничтожат полтонны зараженных узбекских перцев

В Свердловскую области 31 июля привезли 18,9 тонн разных овощей из Узбекистана. В 500 кг перцев нашли вирус, сообщили в уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Овощи прошли через карантинные мероприятия, в перцах обнаружили вирус коричневой морщинистости плодов томата. Их уничтожат, чтобы не распространять вирус.

Ранее в Свердловской области уничтожили 18 тонн томатов из Казахстана. В них тоже нашли вирус коричневой морщинистости плодов томата.

Анна Капустина

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