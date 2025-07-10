В Свердловской области из-за вируса уничтожили 18 тонн томатов из Казахстана

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора предотвратило ввоз 18 т томатов из Казахстана, зараженных опасным вирусом, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

При ввозе продукции инспекторы Россельхознадзора совместно со специалистами Екатеринбургского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» провели лабораторные исследования, в результате которых был выявлен вирус коричневой морщинистости плодов томата. Он поражает томаты и перец, вызывая мозаичность листьев, деформацию и морщинистость плодов. По данным специалистов, вирус не опасен для человека, но может погубить до 80% урожая.

Владельцу груза было выдано уведомление о принятии мер в отношении зараженной продукции. В соответствии с выбранной мерой зараженные томаты были уничтожены.

Ранее в партии томатов из Казахстана, весом 17 т, выявили вирус коричневой морщинистости плодов томата. По решению владельца томаты были уничтожена.

Полина Щуцкая