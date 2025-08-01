Лукашенко призвал Трампа быть аккуратным, если он хочет мира на Украине

Президент США Дональд Трамп должен« аккуратно подключаться» к урегулированию на Украине, а не указывать. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Если Трамп хочет мира на Украине, он должен аккуратно подключаться к урегулированию. Указывать не получится»,— сказал господин Лукашенко во время неформальной встречи с президентом России Владимиром Путиным на острове Валаам (трансляцию ведет телеканал «Россия 24»).

Также он призвал стороны «не бросать камни друг в друга», а сесть за стол переговоров. В качестве площадки он предложил Белоруссию, однако уточнил, что место переговоров не столь важно. Главное, по мнению Александра Лукашенко, устранить кардинальные расхождения в меморандумах России и Украины, которые они представили друг другу на предпоследней встрече в Стамбуле.