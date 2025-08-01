В Липецкой области продлили запрет на посещение лесов

Ограничение на посещение лесов Липецкой области и въезд транспорта в них продлили до 21 августа. Ранее запрет действовал с 11 по 31 июля. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

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В число запрещенных к посещению вошли десять лесничеств: Липецкое, Грязинское, Данковское, Добровское, Донское, Елецкое, Задонское, Тербунское, Усманское и Чаплыгинское.

Согласно информации ГУ МЧС по Липецкой области, в регионе установлен третий класс пожароопасности. По данным ФБУ «Авиалесоохрана» (структура Рослесхоза), особый противопожарный режим введен в восьми муниципалитетах. За семь месяцев 2025 года в области произошел один лесной пожар площадью 550 га.

На последний месяц лета во всех регионах Черноземья, кроме Липецкой области, прогнозируют высокий риск природных пожаров.

Кабира Гасанова