Путин: безопасность России и Украины можно достичь в контексте общей европейской

Президент России Владимир Путин сообщил, что украинская сторона предложила обсуждать безопасность двух стран в контексте общей европейкой безопасности. Глава государства сказал, что считает эту идею правильной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Нам нужен длительный и прочный мир на хороших базовых основаниях, которые удовлетворяли бы и Россию, и Украину, обеспечили бы безопасность обеих стран»,— отметил господин Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Валааме (цитата по сайту Кремля).

Владимир Путин подчеркнул, что в основе долгосрочного мира на Украине должны лежать вопросы использования русского языка, а также независимости и достойных условий развития православной церкви на Украине.

23 июля состоялся третий раунд прямых переговоров России и Украины. Российская делегация предложила сформировать три рабочие группы, которые будут работать в онлайн-режиме: по политической, гуманитарной и военной составляющим переговорного процесса.