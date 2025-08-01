Замглавы Росприроднадзора отметил эффективность комплексного подхода ММК к природоохранной деятельности

На Магнитогорском металлургическом комбинате (ПАО «ММК») с рабочим визитом побывал заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Владимир Чернышев. Замглавы ведомства осмотрел производственные комплексы предприятия, ознакомился с природоохранными сооружения и технологиями, формирующими систему экологической безопасности ММК.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Серей Петруша Фото: Серей Петруша

Директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии ПАО «ММК» Андрей Черяпкин представил Владимиру Чернышеву ключевые проекты Магнитки, выполненные в рамках Федерального проекта «Чистый воздух» и направленные на снижение экологической нагрузки.

Первым объектом посещения стал комплекс новой коксовой батареи № 12 (КБ-12), насчитывающий 32 системы аспирации, позволяющих снизить остаточную запылённость до менее 10 мг/м3. Кроме того, комплекс оснащен установкой десульфурации, снижающей выбросы двуокиси серы в 27 раз, и установкой денитрификации, уменьшающей выбросы оксидов азота в 7 раз. Также КБ-12 имеет замкнутую оборотную систему водоснабжения и биохимическую установку очистки стоков производительностью до 300 м3/час. Запуск батареи в июле 2024 года и постепенный вывод её на проектную мощность позволили поэтапно вывести из работы шесть старых, физически и технологически устаревших батарей. Экологический эффект от реализации проекта – снижение валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 11,35 тыс. тонн в год, а выбросы формальдегида и бензапирена, в коксовом цехе, снизились кратно.

Владимир Чернышев также посетил кислородно-конвертерный цех ММК, где ознакомился с работой систем аспирации на конвертерах № 2 и 3 и осмотрел автоматические измерительные системы контроля выбросов, данные с которых к концу 2026 года планируется передавать в Росприроднадзор.

Завершилось знакомство замглавы природоохранного ведомства с ММК посещением лаборатории экологического контроля комбината. Там ему были продемонстрированы передвижные посты мониторинга, с помощью которых следят за качеством атмосферного воздуха и водными объектами, а так же математическая модель расчета выбросов загрязняющих веществ. Данная модель позволяет прогнозировать и оценивать в on-line режиме качество атмосферного воздуха Магнитогорска, в том числе с учетом трафика городского автотранспорта.

ПАО «ММК»