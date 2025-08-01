Путин: рабочие группы России и Украины еще не приступили к работе
Путин заявил о позитивной реакции Украины на идею создания рабочих групп
Президент России Владимир Путин заявил, что рабочие группы, о создании которых Россия и Украина договорились на переговорах в Стамбуле, еще не начали свою работу.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Они пока не заработали, эта работа пока не началась, но в целом, повторяю, первая реакция, как нам показалось, с украинской стороны была положительная»,— сказал Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко в Валааме. Президент России подчеркнул, что надеется в будущий запуск рабочего процесса.
На третьем раунде переговоров в Стамбуле 23 июля страны договорились сформировать три рабочие группы, которые будут работать в онлайн-режиме: по политической, гуманитарной и военной составляющим переговорного процесса.