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Коммерсантъ FM
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Путин: рабочие группы России и Украины еще не приступили к работе

Путин заявил о позитивной реакции Украины на идею создания рабочих групп

Президент России Владимир Путин заявил, что рабочие группы, о создании которых Россия и Украина договорились на переговорах в Стамбуле, еще не начали свою работу.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Они пока не заработали, эта работа пока не началась, но в целом, повторяю, первая реакция, как нам показалось, с украинской стороны была положительная»,— сказал Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко в Валааме. Президент России подчеркнул, что надеется в будущий запуск рабочего процесса.

На третьем раунде переговоров в Стамбуле 23 июля страны договорились сформировать три рабочие группы, которые будут работать в онлайн-режиме: по политической, гуманитарной и военной составляющим переговорного процесса.

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