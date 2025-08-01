Путин: Украина завышает количество вывезенных в Россию детей

Президент Владимир Путин заявил, что власти Украины завышали количество детей, вывезенных в Россию в результате боевых действий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Там выяснилось, что нет этого количества детей»,— сказал он на встрече с журналистами после неформальных переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко (цитата по ТАСС).

Украина передала России полный список детей для возвращения 2 июня. Глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский говорил, что в списке 339 фамилий. Он также указывал, что Украина ранее заявляла о 1,5 млн «похищенных русскими детей», позднее — о 200 тыс. детей, затем — о 20 тыс. детей.

7 июля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в российский список вошли 18 детей. Из них 10 несовершеннолетних находятся на Украине, остальные — в странах Европы.

Во время третьего раунда переговоров в Стамбуле 23 июля российская сторона заявила, что 50 фамилий из списка украинских детей, якобы находящихся на территории России — это взрослые люди. Кроме того, большого количества детей из украинского списка никогда не было на территории России.

Полина Мотызлевская