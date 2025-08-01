Путин назвал российскую власть законной, в отличие от украинской

Президент России Владимир Путин заявил, что украинская власть не может считаться законной, так как она не основана на Конституции государства. В противовес президент привел пример российского политического режима. Об этом он сказал на встрече с журналистами после неформальных переговоров с резидентом Белоруссии Александром Лукашенко

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Наш политический режим основан на Конституции Российской Федерации, и сформирована власть строго в соответствии с основным законом государства. Чего не скажешь об Украине. <...> Сегодняшняя власть она не основана на украинской конституции»,— сказал президент.

Он также отметил необходимость дальнейших переговоров для «стремления к миру».