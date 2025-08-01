Бортпроводники рейса с отвалившимся в полете люком подали в суд на Boeing

Четыре бортпроводника рейса 1282 авиакомпании Alaska Airlines подали в суд на Boeing за инцидент в январе 2024 года, сообщает The Seattle Times. Истцы заявили, что получили физические и психологические травмы после того, как во время полета у самолета 737 MAX 9 отвалилась заглушка люка аварийного выхода, что привело к разгерметизации салона.

В июне этого года Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) завершил расследование инцидента и пришел к выводу, что в случившемся виноваты корпорация Boeing и поставщик комплектующих Spirit Aerosystems. Федеральные следователи заявили, что авиапроизводитель не обеспечил надлежащего обучения персонала, а также должного контроля за производственными операциями. Часть вины за случившееся возложена на Федеральное управление гражданской авиации (FAA).

К Boeing и Alaska Airlines уже было подано несколько исков от пассажиров, но впервые иск к компании подают члены экипажа рейса. «Каждый из четырех бортпроводников действовал мужественно, следуя инструкциям и ставя безопасность пассажиров на первое место, несмотря на страх за свою жизнь,— заявила Трейси Браммайер, адвокат, представляющая интересы истцов.— Они заслуживают полноценной компенсации за этот травмирующий опыт, изменивший их жизнь».

Кирилл Сарханянц