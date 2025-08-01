Бортпроводники рейса с отвалившимся в полете люком подали в суд на Boeing
Четыре бортпроводника рейса 1282 авиакомпании Alaska Airlines подали в суд на Boeing за инцидент в январе 2024 года, сообщает The Seattle Times. Истцы заявили, что получили физические и психологические травмы после того, как во время полета у самолета 737 MAX 9 отвалилась заглушка люка аварийного выхода, что привело к разгерметизации салона.
В июне этого года Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) завершил расследование инцидента и пришел к выводу, что в случившемся виноваты корпорация Boeing и поставщик комплектующих Spirit Aerosystems. Федеральные следователи заявили, что авиапроизводитель не обеспечил надлежащего обучения персонала, а также должного контроля за производственными операциями. Часть вины за случившееся возложена на Федеральное управление гражданской авиации (FAA).
К Boeing и Alaska Airlines уже было подано несколько исков от пассажиров, но впервые иск к компании подают члены экипажа рейса. «Каждый из четырех бортпроводников действовал мужественно, следуя инструкциям и ставя безопасность пассажиров на первое место, несмотря на страх за свою жизнь,— заявила Трейси Браммайер, адвокат, представляющая интересы истцов.— Они заслуживают полноценной компенсации за этот травмирующий опыт, изменивший их жизнь».