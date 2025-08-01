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Суд приостановил конкурс на капремонт моста через тамбовскую реку Пичаевка

Арбитражный суд Тамбовской области приостановил открытый конкурс на капитальный ремонт моста через реку Пичаевка на подъезде к селу Пичаево. Решение принято как обеспечительная мера в рамках иска местного ООО «Мостострой» Юрия Глинина. Это следует из документов суда.

По данным портала госзакупок, конкурс итак признан несостоявшимся в связи с тем, что была подана только одна заявка с предложением отремонтировать мост за 59,4 млн руб. при начальной цене в 62,5 млн.

При этом «Мостострой» потребовал признать незаконными действия ответчиков — оператора тендера АО «Электронные торговые системы», организатора конкурса — областного министерства имущественных отношений и госзаказа, а также заказчика — казенного учреждения «Тамбовавтодор», — которые не позволили ему принять участие в торгах.

Согласно конкурсной документации, победителю предстоит до 30 ноября этого года выполнить земляные работы, положить дорожную одежду, отремонтировать опоры и построить пролеты моста, обустроить тротуары, поставить дорожные знаки и так далее. Гарантийные сроки на разные виды работ составляют от года до восьми лет. Источник финансирования — региональный бюджет.

В конце июля был признан несостоявшимся конкурс на реконструкцию физкультурно-спортивного комплекса «Спартак» в Курске.

Юрий Голубь