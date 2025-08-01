В Подмосковье при тушении пожара погиб сотрудник МЧС

В Подмосковье при тушении пожара 31 июля погиб командир отделения пожарно-спасательной части № 307 «Мособлпожспаса» Александр Сапронов. Об этом сообщило МЧС в своем Telegram-канале.

Александр Сапронов одним из первых прибыл на место и сразу вошел в горящий дом, чтобы спасти людей. Во время работы ему стало плохо, и его госпитализировали. Он умер в больнице.

На счету Александра Сапронова, как сообщили в МЧС, множество успешно ликвидированных пожаров и десятки спасенных жизней. Точное место гибели министерство не приводит. В тот же день, 31 июля, в подмосковной Балашихе произошел пожар в жилом доме, в результате которого погибли два человека, в том числе сотрудник «Мособлпожспаса».