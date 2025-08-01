Что такое ЗРК Patriot

1 августа министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал поставку двух зенитных ракетных комплексов Patriot на Украину. История создания и ТТХ этих комплексов — в справке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Maxwell Bass / DVIDS Фото: Maxwell Bass / DVIDS

MIM-104 Patriot — американский наземный мобильный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) противовоздушной и противоракетной обороны средней дальности. Предназначен для обороны от средств воздушного нападения, в первую очередь — баллистических ракет. Может включаться в состав интегрированной системы ПВО и ПРО. Разработан и производится американским оборонным концерном Raytheon. Базовая модификация Patriot создана в 1970-х — начале 1980-х годов. В 1982 году комплекс принят на вооружение армии США, позже он неоднократно модернизировался.

Огневое подразделение (батарея) Patriot обычно применяется в составе дивизиона из нескольких батарей. В состав батареи входят: пункт боевого управления (личный состав — два оператора и связист), радиолокационная станция обнаружения воздушных целей, транспортно-пусковые установки — четыре-восемь единиц, комплект антенной мачты — основной узел связи, ракеты-перехватчики (PAC-2 или PAC-3), силовая установка.

Радиус действия РЛС — 150 км и более, радар может одновременно сопровождать до 125 целей и наводить не менее 5 ракет. Дальность поражения баллистических целей — 15–22 км, максимальная высота поражения цели — 20 км. Количество ракет на пусковой установке: 4 PAC-2 или 16 PAC-3, скорость ракеты — 4,1 маха (около 5 тыс. км/ч). Средства размещаются на колесных шасси, в основном производства американской компании Oshkosh. Ракета PAC-2 имеет длину 5,3 м, диаметр 41 см и массу около 900 кг. Длина ракеты PAC-3 — 4,8 м, диаметр — 25 см, масса — около 320 кг.

Время развертывания Patriot из походного состояния и приведения комплекса в боевую готовность — от 30 минут. Согласно данным американского Центра стратегических и международных исследований, для эксплуатации батареи требуется около 90 человек личного состава.

Стоимость батареи составляет около $1 млрд, стоимость одной ракеты-перехватчика — до $4 млн.