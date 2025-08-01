В Рыбинске заработал офис ПСБ в обновленном формате

В Ярославской области продолжается обновление офисной сети банковских подразделений ПСБ. В Рыбинске начал работу офис в новом формате, объединяющий на одной площадке банковское обслуживание и ассортимент финансово-товарного ритейлера «Связь.ON».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Любимов Фото: Андрей Любимов

По информации регионального представительства банка, формат предусматривает размещение банковских сервисов и сопутствующей продукции в едином пространстве. Офисы создаются с учетом принципов универсальности и технической интеграции различных услуг. Ранее аналогичные отделения банка были открыты в Переславле-Залесском, Ростове Великом, Гаврилов-Яме и Большом Селе.

Ярославская область стала одним из ключевых регионов в структуре присутствия банка после регистрации его головного офиса в Ярославле в апреле 2025 года.