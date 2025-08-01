«Россети Тюмень» направили 7 млн на повышение надежности электроснабжения газоперерабатывающего завода в ЯНАО

«Россети Тюмень» завершили плановый капитальный ремонт подстанции 110 кВ «ГКС-Холмогорская» на Ямале. Объект обеспечивает электроэнергией Вынгапуровский газоперерабатывающий завод. На проведение работ системообразующая электросетевая компания направила свыше 7 млн рублей.



Энергетики выполнили на подстанции капитальный ремонт силового трансформатора мощностью 25 МВА. Используя автокран, специалисты подняли оборудование весом более семи тонн и провели ревизию и наладку активных узлов. Также сотрудники отремонтировали переключающее устройство и его привод, радиаторы охлаждения и расширительный бак, заменили три высоковольтных ввода 110 кВ на новые аналоги c твердой изоляцией и более высокими эксплуатационными характеристиками. Чтобы удалить лишнюю влагу и примеси из трансформаторного масла, энергетики воспользовались специальной мобильной установкой.

На месте работала бригада из пяти человек с помощью трех единиц спецтехники: трала, бортового автомобиля повышенной проходимости и автокрана грузоподъемностью 25 тонн. Для технических мероприятий использовались материалы и комплектующие только российского производства, приспособленные к условиям суровой северной зимы.

«Россети Тюмень» уделяют значительное внимание подготовке электросетевого комплекса Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО к предстоящему периоду максимальных нагрузок. В результате ремонта на подстанции «ГКС-Холмогорская» повышена надежность электроснабжения завода по переработке голубого топлива в главном газодобывающем регионе России.

АО «Россети Тюмень»