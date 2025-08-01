Вставших раньше времени пассажиров международного рейса оштрафовали в Турции

Полиция оштрафовала пассажиров рейса Pegasus из Софии в Стамбул за нарушение правил поведения на борту. Инцидент произошел после того, как несколько человек встали с мест до полной остановки двигателей, игнорируя просьбы экипажа. Об этом сообщает HavaSosyalMedya.

Согласно циркуляру генерального управления гражданской авиации Турции, пассажирам, которые встают с мест до полной остановки двигателей, грозят административные штрафы и включение в черный список авиакомпании. Эти меры действуют со 2 мая.

На видеозаписи рейса PC272 видно, как три женщины стоят в проходе, пока стюардесса на английском языке просит их вернуться на места. В этот момент звучит объявление на турецком и английском языках с просьбой не вставать с мест до полной остановки двигателей. Экипаж пытался убедить пассажиров, но безуспешно, поэтому были вызваны полицейские.