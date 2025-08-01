Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о драгоценной разновидности оливина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оружейная палата Швеции Фото: Оружейная палата Швеции

Камни, рожденных в августе, как и всегда по классификации Ассоциаций ювелиров Америки, введенной больше века назад, — это шпинель, сардоникс и перидот. Сегодня давайте поговорим о последнем. Перидот, он же хризолит, он же драгоценная разновидность минерала оливина. «Желто-зеленый перидот, который можно найти в лаве, метеоритах и глубоко в недрах Земли, — это экстремально интересный камень»,— интригует нас Геммологический институт Америки. Полудрагоценный, по старой классификации, а ныне цветной — colored gem. Некоторые перидоты очень древние: они встречаются в палласитовых метеоритах времен зарождения нашей Солнечной системы. То есть это где-то 4,5 млрд лет назад.

Еще из интересных фактов — в 2005 году перидот был обнаружен в кометной пыли, полученной космическим зондом Stardust. В ювелирном деле он известен давно. Его использовали еще древние египтяне, и нередко в мировых музеях можно встретить украшения именно с такими перидотами. Ну а в современном мире многие ошибочно думают, что это какой-то камень для недорогих серебряных украшений. Конечно, это верно в отношении определенных образцов, но крупный берманский перидот вполне себе может стать и становится центром украшений Fine Jewelry и High Jewelry. Так что перидот, без преувеличения, можно выбрать себе на любой бюджет.

Анна Минакова