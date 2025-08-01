В Челябинске число кафе и ресторанов с верандами выросло за год на 43%

В Челябинске в июле открылось 183 заведения общественного питания с летними верандами, что превышает прошлогодний показатель на 43%. По динамике роста количества кафе и ресторанов, имеющих уличные конструкции с навесом, Челябинск находится на пятом месте среди миллионников страны, сообщает PR-служба 2ГИС.

В целом по стране сейчас работает 9,3 тыс. заведений общепита с верандами. С лета 2024 года их число увеличилось на 41,3%. Наибольший рост количества подобных заведений продемонстрировал Красноярск — на 79,5%, до 271 организации. На втором месте — Пермь с ростом в 59,4%, до 196 заведений. Также в топ-5 попали Москва (+47,7%; 3,4 тыс. организаций), Новосибирск (+43,3%; 387 заведений) и Челябинск.

Увеличилось по стране и число заведений общепита, оборудованных столиками на улицах, — на 39%. Среди лидеров по динамике роста — Красноярск (+70%), Ростов-на-Дону (+68%) и Челябинск (+64%).

Виталина Ярховска