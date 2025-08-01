Петербуржца госпитализировали в состоянии клинической смерти после ДТП с Omoda

Полиция проводит проверку по факту аварии на Петровском проспекте, в которой пострадали два человека. Один из участников ДТП был госпитализирован в состоянии клинической смерти, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Авария произошла 1 августа около семи утра у дома 24к1 на Петровском проспекте. Как зафиксировали видеокамеры, автомобиль Omoda ехал по дороге и сбил мужчину, стоящего у открытой двери припаркованного авто. После этого иномарка объехала пострадавшего и влетела в другие машины на обочине, следом перевернувшись.

«В результате ДТП пешеход в состоянии клинической смерти, а водитель "Омода" в состоянии средней тяжести госпитализированы»,— сообщили в главке.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что КАМАЗ сбил трехлетнего мальчика в Пушкине. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

Дарья Астанина