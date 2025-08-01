Избирком зарегистрировал список кандидатов от КПРФ на выборы в гордуму Ижевска

Избирательная комиссия Удмуртии зарегистрировал список кандидатов от КПРФ на выборы в гордуму Ижевска, соответствующее постановление было принято 29 июля. Данные об этом размещены в системе ЦИК РФ. Общемуниципальную часть списка возглавляет первый секретарь рескома КПРФ Иван Гвоздак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По «Первомайской» территориальной группе лидером списка является первый секретарь Первомайского райотделения КПРФ в Ижевске, директор ООО «МПЦ медицины труда» Эльгиз Гаджиев, по «Индустриальной» — секретарь по организационно-партийной работе КПРФ, преподаватель «Международного восточно-европейского колледжа» Наталья Кудрявцева.

Список по «Ленинской» территориальной группе возглавляет депутат Алнашского райсовета, первый секретарь удмуртского рескома ЛКСМ Айрат Ситдиков, по «Устиновской» — директор по развитию ООО «Грин-тех», ведущий инженер регионального управления ООО «Лукойл—Пермнефтепродукт» Сергей Бодров, по «Октябрьской» — зампредседателя гордумы Ижевска, исполнительный директор ООО «Зардон-групп» Мария Бобылева.

Выборы депутатов гордумы Ижевска пройдут с 12 по 14 сентября. Всего в муниципальном парламенте 35 мест, из них 25 распределяются по одномандатным округам и 10 по партийным спискам. По данным системы ЦИК РФ на 31 июля, на выборы в муниципальный парламент зарегистрированы списки кандидатов от трех партий: «Единая Россия», КПРФ и «Новые Люди». Заверены списки кандидатов от «Справедливой России — Патриоты — За правду» (СРЗП), «Родины», «Зеленых» и ЛДПР.

В сентябре также пройдут выборы депутатов в гордумы Глазова, Воткинска, Сарапула и Можги, а также в Госсовет Удмуртии по двум одномандатным округам.