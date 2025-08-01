Совет попечителей ФК «Урал» сохранит поддержку команды

Члены попечительского совета ФК «Урал» решили продолжить поддержку футбольной команды, сообщили в пресс-службе клуба. Об этом они договорились на встрече, которая на этой неделе состоялась на «Екатеринбург Арене».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ФК «Урал» Фото: Пресс-служба ФК «Урал»

В числе более чем 20 попечителей — представители крупного и среднего уральского бизнеса, которые принимают участие в проекте «Забота о болельщиках». В ее рамках проводится работа как по согреванию болельщиков на трибунах в холод, так и открытие детских футбольных школ в Свердловской области.

Члены совета пообещали не снижать темпов поддержки главной команды ФК «Урал» и проектов, направленных на популяризацию футбола, а также выразили надежду, что «Урал» сможет вернуться в РПЛ в сезоне 2025-2026 годов. При этом президент клуба Григорий Иванов сообщил, что критика от попечителей чаще всего исходит заслуженная. «Низкий поклон каждому попечителю за его помощь и неравнодушие. Поверьте, мы делаем все для того, чтобы «Урал» радовал болельщиков и добивался результата. Отмечу, что ваша помощь идет не только в главную команду, но и на «Урал-2», на молодежные и детские команды, на поддержание всей футбольной среды в нашем регионе»,— сказал он.

Напомним, по итогам сезона 2024/2025 футбольный клуб «Урал» занял четвертое место в Первой лиге, но не смог пройти в РПЛ, уступив «Ахмату» в стыковых матчах (2:1, 0:2). Новый сезон откроется 19 июля. В первом туре ФК «Урал» сыграет в Ярославле против «Шинника». Первый домашний матч команда провела 28 июля: на стадионе «Екатеринбург Арена» прошла игра с «Черноморцем» из Новороссийска.

Ирина Пичурина