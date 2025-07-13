Несколько тысяч человек приняли участие в фестивале «Урал Футбол Фест»

В Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО) в Екатеринбурге в субботу, 12 июля, прошел фестиваль «Урал Футбол Фест», посвященный Дню болельщика. В нем приняли участие несколько тысяч человек.

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Перед официальным открытием прошел парад болельщиков ФК «Урал». Они громко поддержали команду кричалками.

Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт приветствовал всех на главной сцене. «Футбольный клуб "Урал" — это визитная карточка Свердловской области. Футбол — это один из самых массовых видов спорта»,— отметил он. По его словам, в Свердловской области занимается футболом 86 тыс. человек.

После открытия Леонид Рапопорт оставил автограф на мяче, который будет храниться в ФК «Урал» на память о фестивале.

В течение дня взрослые и дети могли поучаствовать в различных активностях — турнирах по панне, кикеру, киберфутболу, посетить концерт кавер-группы «Нелегалы», а также пройти квесты и получить автографы от игроков команды «Урал». Большие очереди стояли к футболистам: Александру Селихову, Тимуру Аюпову, Илье Ишкову и Максиму Воронову.

Почетным гостем фестиваля стал Александр Мостовой — бывший футболист сборной России, двукратный чемпион СССР в составе «Спартака», мастер спорта СССР международного класса. Он провел паблик-ток и автограф-сессию для гостей.

«Мне очень нравится Екатеринбург, я здесь первый раз. Атмосфера футбольного праздника чувствуется буквально в воздухе. Чтобы стать профессиональным футболистом, надо жить футболом! Я спал с мячом, ел с мячом»,— поделился Александр Мостовой.

Фестиваль завершился концертом группы «Блестящие». Марина Бережная, Надя Ручка, Сильвия Золотова и Кристина Илларионова исполнили хиты: «А на море белый песок», «За четыре моря», «Восточные сказки» и «Чао, бамбина».

Фестиваль «Урал Футбол Фест» организован попечительским советом ФК «Урал». Он прошел в Екатеринбурге в третий раз.

По итогам сезона 2024/2025 футбольный клуб «Урал» занял четвертое место в Первой лиге, но не смог пройти в РПЛ, уступив «Ахмату» в стыковых матчах (2:1, 0:2). Новый сезон откроется 19 июля. В первом туре ФК «Урал» сыграет в Ярославле против «Шинника». Первый домашний матч команда проведет 28 июля: на стадионе «Екатеринбург Арена» будет принимать «Черноморец» из Новороссийска.

Дарья Лемешко