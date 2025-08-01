Как Минздрав предлагает общаться с женщинами, делающими репродуктивный выбор Мотив для прерывания беременности Примерные фразы при первом общении с пациенткой Плохие взаимоотношения с отцом ребенка Нужна ли вам помощь в том, чтобы сообщить эту новость отцу вашего ребенка? Для мужчины новость о беременности тоже может стать неожиданностью. Ему нужно время, чтобы привыкнуть к мысли о том, что у него будет ребенок. Эта беременность уже наступила. Важно понимать, что отказ от рождения ребенка может иметь тяжелые и разрушительные психологические последствия для вас и ваших отношений.Если вы хотите сохранить жизнь вашего ребенка, стать мамой и обрести семейное счастье, никто не вправе этому помешать.Если вам нужна помощь/поддержка для взаимодействия с близкими людьми, то обратитесь на горячую линию x-xxx-xxx-xx-xx. Наши специалисты помогут вам выстроить индивидуальный маршрут помощи в сложившейся жизненной ситуации Приоритет образования и карьеры Карьеру можно успеть сделать в любом возрасте, а вот ребенка родить потом может быть уже поздно. Беременность — это важнейший и естественный этап в развитии и жизни каждой женщины. Можно все делать параллельно: посмотрите, как много сильных и успешных женщин, которые родили ребенка рано, и это не помешало их карьере Молодой возраст для рождения детей, желание пожить для себя, неготовность к материнству Беременность — это важнейший и естественный этап в жизни каждой женщины. Иногда она случается неожиданно, застает врасплох, заставляя менять свои планы. Но взамен ребенок дает дополнительный ресурс сил, веру в себя.С позиции здоровья матери и ребенка молодость — объективно наиболее благоприятный возраст для рождения детей.Молодой возраст — ваше большое преимущество. Молодые мамы легче и быстрее восстанавливаются после родов и возвращаются к решению своих других задач.Дети, рожденные молодыми родителями, близки с ними, ведь они практически из одного поколения. Среди успешных людей есть немало молодых родителей, гармонично распределяющих ресурсы времени и родительской заботы Наличие заболеваний, страх рождения больного ребенка Вы можете уже сейчас встать на учет по беременности в женскую консультацию, и с раннего срока за состоянием вашего здоровья и здоровья вашего ребенка будет осуществляться профессиональное медицинское наблюдение и сопровождение. Вам своевременно и на любом этапе окажут медицинскую помощь. Вы имеете право на выбор врача, женской консультации и роддома. Современный уровень медицины позволяет выявлять патологические состояния ребенка на ранних сроках беременности и проводить лечение многих заболеваний, выявленных внутриутробно Фразы для всех вне зависимости от мотива прерывания беременности Каждое прерывание беременности — это вред для здоровья и риск развития осложнений. Аборт является частой причиной бесплодия и невынашивания беременности в дальнейшем Откладывая рождение ребенка сегодня, вы можете столкнуться с трудностями его зачатия в будущем, так как с возрастом репродуктивный потенциал неминуемо снижается, беременность протекает тяжелее, появляется риск осложнений как со стороны матери, так и со стороны ребенка Распространенность бесплодия продолжает расти. Порой даже ЭКО не помогает женщинам в старшем репродуктивном возрасте стать мамой С возрастом повышается риск рождения ребенка с патологией Фразы в конце консультации, если женщина решила оставить ребенка Вы приняли правильное решение Фразы в конце консультации, если женщина пока не изменила свое решение Подумайте, не спешите. Я вас направлю на консультацию к психологу, поговорите с ним обо всем, что вас беспокоит, а после жду вас снова Варианты недопустимого диалога с беременной женщиной (стоп-слова) Будете сохранять или прерывать беременность? Будете рожать или нет? Следует избегать таких фраз Вы поступаете неправильно Вы совершаете плохой поступок В вашем возрасте уже пора внуков воспитывать, а не детей рожать Источник: письмо Минздрава от 1 июля 2025 года №15-4/И/2-12980.