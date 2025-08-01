Собственник «Усадьбы Щелокова» должен восстановить ОКН к июню 2029 года

Управление госохраны объектов культурного наследия Нижегородской области приказом от 31 июля 2025 года утвердило новое охранное обязательство по ОКН «Главный дом», входящему в ансамбль «Усадьба М.Н. Щелокова» в Нижнем Новгороде. Тем же документом отменен приказ по этому объекту от декабря 2015 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ОКН «Главный дом», входящий в ансамбль «Усадьба М.Н. Щелокова»

Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ ОКН «Главный дом», входящий в ансамбль «Усадьба М.Н. Щелокова»

Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ

Здание находится на улице Студеной, 10 в центре города. Согласно новому документу, собственник до 4 июня 2026 года должен будет получить задание на сохранение ОКН, еще за год после этой даты — разработать проект, а к 4 июня 2029 года провести сами работы.

Как писал «Ъ-Приволжье», на расселение этого дома, а также еще двух домов в историческом центре Нижнего Новгорода, в июле в бюджет региона заложили 71 млн руб.

Галина Шамберина