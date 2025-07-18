Почти 71 млн рублей выделят на расселение трех домов в центре Нижнего Новгорода

На расселение трех домов в историческом центре Нижнего Новгорода планируют направить 70,9 млн руб. из регионального бюджета. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту июльских изменений в областной бюджет 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный дом усадьбы М.Н. Щелокова в Нижнем Новгороде на улице Студеная,10

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Главный дом усадьбы М.Н. Щелокова в Нижнем Новгороде на улице Студеная,10

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Два дома находятся в «католическом квартале». Это дом №10 по улице Студеной (ОКН «Усадьба Щелокова») и дом №38 на Звездинке. Еще один дом находится неподалеку — на улице Алексеевской, 43.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее АНО «Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области» (АСИРИС) искало инвестора для реставрации «Усадьбы Щелокова».

Галина Шамберина