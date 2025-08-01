Путин и Лукашенко встретились на Валааме

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко проводят неформальную встречу на Валааме в Карелии, сообщило агентство БелТА. Лидеры двух стран уже посетили храм Смоленской иконы Божией Матери в Смоленском скиту.

Сегодня пресс-служба белорусского президента сообщала о визите господина Лукашенко в Санкт-Петербург. Президенты проведут переговоры в формате «один на один». Стороны в неформальной обстановке обсудят развитие отношений двух стран и реализацию совместных проектов.

До этого господа Путин и Лукашенко встречались на Валааме в июле прошлого года. На встрече они обсудили продвижение союзных проектов, региональную безопасность и международную повестку дня. Встреча преимущественно прошла в закрытом формате.