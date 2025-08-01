Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В хуторе Кавалерском Ростовской области обнаружили БПЛА самолетного типа

В Ростовской области в открытом поле рядом с х. Кавалерский Егорлыкского района обнаружили БПЛА самолетного типа. Об этом сообщил глава администрации района Анатолий Абрамов в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По словам господина Абрамова, в настоящее время на месте работают службы оперативного реагирования, повреждений и пострадавших нет.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о том, что над Ростовской областью сбили 12 вражеских БПЛА в ночь на первое августа.

Новости компаний Все