Минобороны: над Ростовской областью сбиты 12 беспилотников

По данным Министерства обороны России минувшей ночью над Ростовской областью сбиты 12 беспилотников. Об этом представители ведомства сообщают в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал об атаке БПЛА на Таганрог, Новошахтинск, Мясниковский, Неклиновский, Родионово-Несветайском и Тарасовском в районах.

В результате атаки повреждения получили четыре частных домовладения.

Как отметил глава региона, никто из людей не пострадал. Семьям, у которых повреждено имущество, помогут его восстановить.

Наталья Белоштейн