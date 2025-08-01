Минобороны: над Ростовской областью сбиты 12 беспилотников
По данным Министерства обороны России минувшей ночью над Ростовской областью сбиты 12 беспилотников. Об этом представители ведомства сообщают в своем Telegram-канале.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал об атаке БПЛА на Таганрог, Новошахтинск, Мясниковский, Неклиновский, Родионово-Несветайском и Тарасовском в районах.
В результате атаки повреждения получили четыре частных домовладения.
Как отметил глава региона, никто из людей не пострадал. Семьям, у которых повреждено имущество, помогут его восстановить.