Владикавказгоргаз выплатит бизнесмену по суду вексельный долг на 172 млн рублей

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции о взыскании с ОАО «Владикавказгоргаз» 172,7 млн руб. задолженности по векселям, выданным в 2006 году предпринимателю Тамерлану Халлаеву. Постановление опубликовано в картотеке инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, индивидуальный предприниматель Тамерлан Халлаев обратился в арбитражный суд Северной Осетии с требованием о взыскании средств по трем простым векселям от 6 декабря 2006 года. Документы были выданы от имени газовой компании на общую сумму 172,7 млн руб. с условием оплаты по предъявлении не ранее 1 января 2020 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ОАО «Владикавказгоргаз» зарегистрировано в 1993 году во Владикавказе. Основной вид деятельности — производство и распределение газообразного топлива. Головная компания — ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ». Выручка общества за 2024 год составила 6,8 млн руб., прибыль — 2,8 млн руб. Тамерлан Халлаев является учредителем ООО Фирма «Мальта». Общество зарегистрировано в Беслане в 1999 году. Организация занимается деятельностью в сфере финансовых услуг.

В ноябре 2023 года истец направил претензию о погашении долга, которая осталась без ответа. АО «Владикавказгоргаз» не признал требования, заявив о дефектах ценных бумаг и отсутствии полномочий у лица, подписавшего векселя от имени организации.

Суд установил, что документы подписал генеральный директор предприятия Вадим Суанов, чья подпись была заверена печатью компании. Газовое предприятие не смогло предоставить документы, опровергающие полномочия руководителя в спорный период, сославшись на их отсутствие.

Арбитражный суд запросил регистрационное дело у налоговой службы и сведения о страховых взносах у пенсионного фонда. Материалы подтвердили, что Вадим Суанов занимал должность генерального директора и имел право выдавать векселя от имени общества.

Спорные ценные бумаги учитывались в бухгалтерских балансах «Владикавказгоргаза» как задолженность предприятия. Суд не нашел оснований для признания векселей недействительными, а доказательств их погашения представлено не было.

Тат Гаспарян