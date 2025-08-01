В Анапе спецтехника очистила более 10 километров пляжей

Специальная техника обработала более 10 км береговой линии в Анапе. Уборка ведется на трех участках: в Витязево, от санатория «Бригантина» до центрального пляжа, охватив территорию свыше 3 га, сообщили в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Карбинов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Карбинов, Коммерсантъ

Работы организованы поэтапно с применением специализированного оборудования. На одном участке машина Puma 1600 проводит финальное просеивание песка, удаляя остатки мазута. Другие агрегаты очищают берег от крупных загрязнений и выравнивают поверхность. Всего задействовано более 11 единиц техники.

На данный момент очищена береговая полоса от Лечебного пляжа до пансионата «Жемчужина России». Власти призывают отдыхающих соблюдать осторожность и не приближаться к работающей технике.