На Ставрополье за самоуправство и расхищение осудили директора колхоза

К восьми с половиной годам колонии строгого режима осудили руководителя одного из племколхозов Новоалександровского округа за участие в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ), кражу (пп. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ) и самоуправство (ч. 2 ст. 330 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

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В суде установлено, что в 2019 году фигурант создал преступное сообщество из бригадиров и других работников организации, с целью хищения имущества сельхозпредприятия.

Директор предприятия принуждал работников оформлять на себя займы из средств колхоза, но деньги сотрудники не получали. Из кассы средства забирал главный бухгалтер, убеждая потерпевших, что они пойдут на выплату заработной платы.

Кроме того, фигуранты уголовного подделывали сведения об объемах собранного урожая похищали продукцию, выращенную сельхозпредприятием. Вырученные деньги они тратили на приобретение недвижимости и машин.

Общая сумма причиненного сельхозпредприятию ущерба составила более 150 млн рублей.

Приговор не вступил в законную силу. Иные участники преступного сообщества ранее приговорены к различным срокам лишения свободы.

Наталья Белоштейн