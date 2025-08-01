Российские средства ПВО за неделю сбили более 1,4 тыс. беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны с 26 июля по 1 августа сбили 1 446 беспилотников самолетного типа вооруженных сил Украины (ВСУ), а также шесть ракет системы залпового огня Himars. Такие данные представили в Минобороны России.

В ведомстве сообщили, что были уничтожены шесть управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда чешской системы Vampire, а также управляемая ракета большой дальности «Нептун». За ночь с 31 июля на 1 августа средства ПВО обнаружили и сбили 60 дронов над шестью российскими регионами, преимущественно в Белгородской области.